Нарышкин: ситуация вокруг Порошенко на Украине не поднимает репутацию киевскому режиму

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал ситуацию на Украине вокруг бывшего президента страны Петра Порошенко "грязной внутренней кампанией", которая не поднимает репутацию нынешнему киевскому режиму.

"Личность Порошенко всем нам хорошо известна. Вот эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутацию нынешнему киевскому режиму. Каких-либо дополнительных комментариев я не хотел бы говорить", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возвращение Петра Порошенко на Украину.

Бывший украинский лидер является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. 17 января Порошенко прибыл в Киев авиарейсом из Варшавы.

Печерский районный суд Киева 19 января продолжит заседание, на котором планирует объявить вердикт о мере пресечения бывшему президенту Украины.