Аксенов назначил новых руководителей вместо уволенных накануне чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Новые чиновники во вторник возглавили министерства и ведомства Крыма после увольнения накануне сразу трех руководителей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

В понедельник в отставку подали министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Максим Скорин, начальник "Службы автомобильных дорог Республики Крым" Валерий Васякин и директор "Крымавтодора" Сергей Красюк.

"Сегодня на место уволенных вчера чиновников назначены новые руководители", - написал Аксенов.

Он уточнил, что "на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Сергеевич Тарасов, на должность начальника ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" - Максим Александрович Тарасов". "Руководить ГУП РК "Крымавтодор" будет Максим Васильевич Демин", - добавил Аксенов.

Осенью 2021 года в Крыму свои посты покинули еще несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.