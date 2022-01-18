Путин 19 января проведет в Москве переговоры с президентом Ирана

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы", - добавили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудят проблематику выполнения иранской ядерной сделки, сообщили в Кремле.

"Имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.

Как указывал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе встречи президенты России и Ирана проведут "инвентаризацию" двусторонней повестки дня. По словам главы МИД РФ, перед странами стоят и вопросы, связанные с международной политикой: это и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, и ситуация в Персидском заливе в целом, и совместная работа в ООН и в других международных организациях.

Кроме того, как сообщалось ранее, Раиси 20 января выступит на заседании Госдумы. Также, по данным источника ТАСС в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ, президент Ирана в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с духовенством из разных регионов страны.

Раиси, который победил на выборах с результатом около 62% голосов, официально вступил в должность президента Ирана 5 августа прошлого года. Предстоящий визит в Россию станет для него первым на посту главы исполнительной власти. При этом за прошедшие месяцы Путин и Раиси несколько раз контактировали по телефону.

Переговоры о воссоздании СВПД

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.

Как сообщил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в переговорах достигнут реальный прогресс. "По иранской ядерной программе <...> есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего, между Ираном и США, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете", - сказал он, подчеркнув, что "это может быть только пакетное решение", как и сама иранская сделка. По словам Лаврова, опытные переговорщики в Вене "уже проникли в самые детали этой переговорной материи" и "делают сейчас неплохой прогресс". "Я стучу по дереву, но мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута", - резюмировал он.

Урегулирование проблемы ядерной программы Ирана

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. 18 октября 2015 года разработанный ими СВПД вступил в силу. План предусматривает постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

После выхода из соглашения в мае 2018 года, Вашингтон возобновил антииранские санкции. В связи с тем, что "евротройка" не предпринимала конкретных шагов в поддержку иранской экономики, 8 мая 2019 года. Тегеран начал поэтапную приостановку исполнения своих обязательств и 5 января 2020 года объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей. При этом власти Ирана заявили о возможности вернуться к реализации соглашения при условии выполнения обязательств всеми ее участниками. Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп предложил участникам СВПД отказаться от этого документа и работать над новым договором.