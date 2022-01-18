Лавров заявил, что РФ хотела бы более конструктивного состояния отношений Москвы и Берлина

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия хочет, чтобы отношения Москвы и Берлина были более конструктивными, и нацелена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства ФРГ. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов", - сказал он.

Лавров также отметил, что очень ценит возможность провести переговоры спустя всего несколько недель после того, как новое правительство ФРГ было сформировано и приступило к работе.

"Признателен вам за послание на мое имя от 10 января, которое выдержано в позитивной тональности. Хотел бы особо подчеркнуть ваш тезис о многовековых и исторических связях между народами России и Германии, а также о совместной ответственности за успешное развитие двусторонних отношений. Полностью разделяю такой настрой. Надеюсь, именно в таком ключе мы сегодня поработаем", - подчеркнул министр.

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