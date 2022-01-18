Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценить как подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Об этом во вторник, открывая весеннюю парламентскую сессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", - сказал Володин. "Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину", - констатировал политик.