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Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину

По словам спикера Госдумы, идет информационная подготовка к продвижению блока на украинскую территорию
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценить как подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Об этом во вторник, открывая весеннюю парламентскую сессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", - сказал Володин. "Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину", - констатировал политик.

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Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссия
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