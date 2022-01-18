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Володин предложил ввести KPI для оценки работы комитетов Думы

Председатель Госдумы отметил, что сейчас более 70% законопроектов находятся в 10-ти самых загруженных комитетах, оставшиеся 30% инициатив распределены между 22 комитетами

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать ключевые показатели эффективности работы думских комитетов.

"У нас загрузка комитетов очень неравномерная. А так как комитетов стало больше, правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов, по ним оценивать итог работы", - сказал он, выступая во вторник на открытии весенней сессии Госдумы.

По словам Володина, сейчас более 70% законопроектов находятся в 10-ти самых загруженных комитетах, оставшиеся 30% инициатив распределены между 22 комитетами. Он поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову изучить неравномерную загрузку комитетов "с тем, чтобы вместе с председателями комитетов, руководителями фракций выработать предложения по введению оценки работы комитетов на конечный результат".

"Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса", - заключил Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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