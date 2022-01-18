Володин назвал пандемию и бедность главными вызовами сегодня

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и бедность остаются главными вызовами для России сегодня. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, открывая весеннюю сессию палаты.

"Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по этим вопросам рассматривались в приоритетном порядке. Нам необходимо эту работу организовать на системной основе", - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что депутатам необходимо поддерживать и развивать форматы работы, доказавшие свою эффективность, в том числе рабочие группы, созданные в Госдуме для решения приоритетных вопросов. "Такие, как обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и другие", - отметил Володин, добавив, что весенняя сессия будет насыщенной.

"На рассмотрении в Государственной думе находится 1 136 законопроектов. Из них 295 приняты уже в первом чтении, три - во втором, на стадии подготовки 838 законопроектов. Наш приоритет - принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализации послания президента РФ Федеральному собранию", - отметил Володин.

По его словам, из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания президента 2021 года на сегодня выполнен 41. "Это немногим более 80%. Работа по оставшимся десяти пунктам продолжается. В первом чтении принято шесть законопроектов. Сейчас идет процесс согласования поправок, еще четыре законопроекта в стадии разработки. Ждем предложений от правительства, в этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и как можно быстрее выйти на принятие решений", - подчеркнул Володин.

"Как показала практика, по принципиально важным вопросам Государственная дума выходит на принятие законов консолидированно. Из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60 процентов были поддержаны всеми фракциями", - отметил Володин.