Нарышкин сравнил положение мирного населения Украины с временем гитлеровской оккупации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки "Нарушения прав человека на Украине (2017-2020)" сравнил ситуацию с нарушением прав мирного населения на Украине с временем фашисткой оккупации советской Украины.

По словам председателя РИО, выставка основана на подлинных свидетельствах, рассказывает о государственном терроре, который происходит на территории современной Украины.

"Убийства женщин, детей, стариков, пытки и истязания несогласных - все это, к сожалению, современная Украина, - добавил он. - Знаете, уважаемые друзья, меня порой не покидает ощущение, что какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, сотнями и тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий, они страдали и от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников. К сожалению, это происходит и сегодня".

Нарышкин отметил, что после кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война. "Вот уже в течение более семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляются образом Украины как "анти-России". Лицо этой "анти-России" поистине ужасно, антигуманно, коррупционно-олигархическое и по сути своей глубоко антиукраинское. В целом можно сказать, что это настоящая диктатура", - добавил глава СВР.

О выставке

Выставка, подготовленная неправительственной организацией "Фонд исследования проблем демократии", расположена в Доме Российского исторического общества. Нарышкин поблагодарил директора фонда Максима Григорьева за глубокое и убедительное журналистское расследование.

На выставке представлены 15 постеров. На одном из них карта и фамилии из списка убитых вооруженными силами Украины в Донбассе с 2017 по 2020 год. В основу проекта легли материалы, полученные в ходе интервью с экспертами и правозащитниками, а также личные истории людей, пострадавших от действий украинской власти.