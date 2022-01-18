МИД России осудил удары беспилотников йеменской группировки по территории ОАЭ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия решительно осуждает удары беспилотников по нефтегазовым объектам и жилым районам столицы ОАЭ Абу-Даби, ответственность за которые взяло на себя йеменское движение "Ансар Аллах". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном во вторник.

По информации дипведомства, 17 января по Абу-Даби были нанесены удары, предположительно, с использованием беспилотников. В результате нападения погибли три человека, шестеро получили ранения, были повреждены топливные резервуары.

"Решительно осуждаем эту провокационную акцию в отношении объектов гражданской инфраструктуры дружественных нам ОАЭ. Обеспокоены тем, что подобные попытки перенести боевые действия из Йемена на территорию сопредельных стран чреваты дальнейшей эскалацией насилия", - говорится в комментарии.

Захарова заявила, что подобные случаи являются результатом ухудшения обстановки в Йеменской Республике и призвала спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга к "интенсификации посреднических усилий".

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию о безальтернативности мирного урегулирования ситуации в Йемене посредством инклюзивных переговоров под эгидой ООН по поиску политических развязок с учетом законных интересов всех ведущих политических сил, конфессиональных и региональных групп Йеменской Республики", - заключила Захарова.