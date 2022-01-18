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Захарова сообщила о поступающих в адрес российских дипломатов на Украине угрозах

По словам официального представителя МИД РФ, обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста
Здание посольства Российской Федерации в Украине Андрей Ратмиров/ТАСС
Описание
Здание посольства Российской Федерации в Украине
© Андрей Ратмиров/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские дипломаты на Украине и члены их семей, а также персонал загранучреждений получают персональные угрозы. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста", - написала она.

Захарова добавила, что посольство и генконсульства России на Украине работают штатно вопреки нападениям на них со стороны украинских радикалов и провокациям украинских силовиков.

"Посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков", - написала она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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