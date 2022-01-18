Песков: Путин в Пекине проинформирует Си Цзиньпина о переговорах о гарантиях безопасности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Пекин проинформирует лидера КНР Си Цзиньпина о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"До сих пор о каких-то скоординированных действиях [Москвы и Пекина по гарантиям безопасности] речи не шло", - сказал представитель Кремля.

"Вместе с тем Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенного привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя [КНР] Си [Цзиньпина] о том, что происходит в этой области", - добавил Песков.

Ранее он сообщил, что подготовка визита президента РФ в Пекин в начале февраля продолжается, но Кремль готов проявлять гибкость в зависимости от развития эпидситуации. По предварительным данным, российско-китайский саммит должен состояться 4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.