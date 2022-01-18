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Послание президента Федеральному собранию
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Песков сообщил, что дата оглашения послания Путина парламенту пока не определена

Пресс-секретарь президента отметил, что подготовка к посланию идет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Дата оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подготовка [к посланию] ведется, точных дат [оглашения] пока нет", - сказал представитель Кремля.

В конце декабря 2021 года Песков сообщал, что подготовка послания концептуально началась, но предметно еще предстоит работать над основой текста. Пресс-секретарь также обещал, что послание будет оглашено "в начале года".

В 2021 году Путин озвучил послание парламенту 21 апреля. Предстоящее послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Путина. Традиционно в выступлении глава государства излагает оценку положения дел в стране и основные задачи на перспективу.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание президента Федеральному собранию
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