Песков: вопрос отдельного участия ЕС в переговорах по гарантиям не принципиален для РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия понятно поставила вопросы по гарантиям безопасности, и Евросоюз может самостоятельно или совместно с США сформулировать ответы на них. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейский союз все больше и больше говорит о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности - это давние разговоры, на этот счет делаются определенные шаги. Здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами, потому что наша постановка вопроса предельно понятная, предельно ясная, а как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций, - это уже скорее вопрос европейцев, не наш", - указал представитель Кремля, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, что Евросоюз должен участвовать в переговорах США и России по гарантиям безопасности, поскольку этот вопрос касается и Европы.

Песков отметил, что в первую очередь российская сторона передала проекты двух документов по гарантиям безопасности именно в Вашингтон, но затем и в европейские столицы. "Вы знаете, что нас у были три трека переговоров - это двусторонний [с США], по линии НАТО и по линии ОБСЕ", - напомнил он.

По словам пресс-секретаря российского президента, для Москвы вопрос участия Евросоюза в переговорах по гарантиям безопасности в качестве самостоятельной стороны не столь принципиален, России важно получить ответы на свои предложения. "Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, они участвуют в этом процессе - и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, а уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих переговоров - это тоже вопрос, который можно рассматривать. Но он не является принципиальным, нам главное получить ответы, - подчеркнул Песков. - А кто будет непосредственным участником, при том понимании, что состав государств неизменен, и при том понимании, что неизменна также роль Соединенных Штатов Америки на Европейском континенте [не столь важно]".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.