Кремль считает чрезвычайно опасными поставки Западом вооружения на Украину

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Поставки странами НАТО вооружений на Украину, в том числе возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), не способствуют снижению напряженности. Такое мнение высказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности", - сказал представитель Кремля.

"Это все [идет] в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", - отметил Песков, комментируя слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о планируемых поставках Украине легкого противотанкового вооружения. Отвечая на вопрос о призывах американских сенаторов поставить на Украину "Стингеры", Песков заметил, что "циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом".

Ранее во вторник украинский журнал "Фокус" сообщил, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. При этом предполагается, что самолеты доставили противотанковые комплексы NLAW - переносные противотанковые управляемые ракеты. Накануне Уоллес заявил, что Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. В частности, по его словам, имеются в виду поставки легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.