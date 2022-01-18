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МИД РФ: контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается

Точные даты встречи неизвестны

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на данный момент прорабатывается. Об этом сообщили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"Контакт прорабатывается", - отметили в российском дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время может состояться контакт Лаврова и Блинкена. Как сообщило во вторник украинское издание "Зеркало недели", Блинкен в среду посетит с визитом Украину.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияБлинкен, Энтони
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