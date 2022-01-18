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Кремлю нечего добавить к заявлению МИД РФ о российских дипломатах в Киеве

The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать дополнительные комментарии в связи с публикацией газеты The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников посольства РФ в Киеве.

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"МИД уже все сказал", - заявил он во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По словам пресс-секретаря главы государства, Кремлю нечего добавить к комментарию дипведомства по этому поводу.

Ранее The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. Комментируя эту публикацию, в МИД РФ заявили, что диппредставительство работает в штатном режиме. Позже в посольстве России на Украине заявили, что сотрудники всех дипломатических представительств РФ в стране продолжают работать в штатном режиме.

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