Володин считает, что авторы антироссийских санкций должны уйти с политической арены

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Авторы антироссийских санкций, которые ввели "драконовские меры", перечеркнув международные правила, должны уйти с политической арены. Об этом во вторник, открывая весеннюю парламентскую сессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Коллеги, давайте в своем диалоге с национальными парламентами займем позицию и однозначно заявим: те, кто придумал санкции, перечеркнув требования международные, ВТО, введя драконовские меры, которые абсолютно не развивают отношения между государствами, должны уйти с политической арены", - сказал Володин.

Он заметил, что "авторы этих санкций известны", поэтому правильно было бы "коллегам из зарубежных парламентов дать оценку таким деятелям". Кроме того, продолжил Володин, правильно будет довести точку зрения Думы "до парламентов стран - членов НАТО, предложив им прекратить риторику санкций и запугивания России".

"Обратите внимание - сначала санкциями вынудили нас заниматься импортозамещением, а сейчас слышим претензии: на каком основании мы это делаем? Сегодня они посчитали, кто и сколько потерял. Оказалось, они в большом убытке. Стало очевидным, что этот путь затратен для их экономик", - продолжил спикер.

"А Россия, преодолев вызовы, стала только сильнее. Вашингтону надо пересмотреть свою доктрину внешней политики. Закончить угрожать. Ничего, кроме осложнения отношений, это не принесет. Развитие России не остановить", - резюмировал Володин.