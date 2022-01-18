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Песков: сроки возможного визита Путина в Хорватию пока не определены

Пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что президент получил приглашение посетить Хорватию по дипломатическим каналам

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решений по срокам возможного визита президента России Владимира Путина в Хорватию пока нет. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений по срокам нет", - сказал представитель Кремля, отметив, что приглашение Путину посетить Хорватию было передано по дипломатическим каналам.

Ранее министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман сообщил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить республику Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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