Песков: сроки возможного визита Путина в Хорватию пока не определены

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решений по срокам возможного визита президента России Владимира Путина в Хорватию пока нет. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений по срокам нет", - сказал представитель Кремля, отметив, что приглашение Путину посетить Хорватию было передано по дипломатическим каналам.

Ранее министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман сообщил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить республику Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.