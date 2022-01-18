Лавров подтвердил Бербок готовность РФ к сотрудничеству с новым правительством ФРГ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил главе МИД ФРГ Анналене Бербок готовность Москвы к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии.

"Со своей стороны подтвердил готовность к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным новым правительством ФРГ в целях преодоления накопившихся проблем, а их немало, как в двустороннем диалоге, так и по всему спектру взаимодействия наших стран на международной арене", - сказал глава МИД РФ во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.

Лавров обратил внимание на "солидный потенциал" для сотрудничества РФ и Германии, в частности, в области экономики. "Мы констатировали заметное увеличение в прошлом году объемов российско-германского товарооборота по сравнению с 2019 и 2020 годами, - указал министр. - Исходим из необходимости приложить дополнительные усилия, в том числе на государственном уровне и между соответствующими экономическими операторами, для закрепления этой положительной динамики. Решение этой задачи способствовало бы расширению кооперации в таких перспективных областях, как здравоохранение, защита климата, энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии, водородных и экологических технологий".

"Высказались за возобновление работы и концептуальное обновление российско-германского форума общественности "Петербургский диалог". Отрадно, что в пользу этого высказываются большинство участников со стороны Германии и России. Поддержали также работу еще одного форума общественности - "Потсдамские встречи", - добавил глава МИД РФ.