Рябков и замглавы дипломатии ЕС обсудили переговоры РФ и США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и политический директор внешнеполитической службы ЕС, заместитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Энрике Мора обсудили в Москве итоги российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве и перспективы реализации иранской ядерной сделки. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение итогов российско-американских переговоров в Женеве по формированию юридически обязательных долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении, перспектив реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также ситуации вокруг Венесуэлы", - говорится в сообщении.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались эти инициативы.