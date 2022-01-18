Лавров заявил, что Россия все еще ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных, правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, - сказал он. - Я напомню, такие гарантии (соответствующие проекты документов - прим. ТАСС) нами были переданы США и членам НАТО. Мы сейчас ожидаем ответов, как и было нам обещано, на эти предложения для того, чтобы продолжить разговор".

Министр также добавил, что в зале встречи была выражена озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ.

Россия рассчитывает, что разговор с Западом по гарантиям безопасности будет продолжен без отлагательств, добавил глава МИД.

"Будем рассчитывать, что этот разговор продолжится, дело очень серьезное, и тянуть с конкретными договоренностями на этот счет просто не получается", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Москва никому не угрожает, но слышит угрозы в свой адрес. "Надеюсь, что все это отражает только некие эмоции, которые определенные силы возбуждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами. В зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнеры, будем, естественно, определяться со своей реакцией", - указал министр.