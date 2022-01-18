Лавров заявил, что отношения РФ и ЕС остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и некоторых стран - членов ЕС. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Глава российского дипведомства отметил, что на встрече с германской коллегой теме отношений между Москвой и Брюсселем было уделено большое внимание. "Они [отношения РФ и ЕС] во многом, к сожалению, остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы антироссийски настроенных стран - членов Евросоюза", - подчеркнул Лавров.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Саммит ЕС в марте 2015 года постановил, что экономические санкции против Москвы должны оставаться в силе до выполнения Минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев.