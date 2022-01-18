Лавров объяснил главе МИД Германии неприемлемость требований в отношении действий ВС РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объяснил главе МИД ФРГ Анналене Бербок неприемлемость требований, касающихся действий Вооруженных сил РФ на российской территории.

"Мы объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий вооруженных сил на нашей собственной земле", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр также привлек внимание Бербок к тому, что члены НАТО, требуя "убрать [российские] подразделения в казармы", одновременно утверждают, что передвижения войск на территории альянса никого не касаются, кроме них самих. "Двойной стандарт очевиден", - констатировал он.

Лавров также сообщил, что обсудил с германской коллегой ситуацию вокруг саботажа Киевом минских договоренностей. "Мы на основе текста минских договоренностей показали необходимость прекратить саботаж и в точной последовательности, которая в этом документе зафиксирована, начать действовать, - пояснил он. - Там все понятно, никаких двойных, тройных толкований быть не может".

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для РФ со стороны Берлина за якобы готовящуюся Москвой эскалацию на Украине, Лавров отметил, что не может предвидеть шагов германского правительства. "Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем, - подчеркнул он. - Мы требуем только одного - чтобы то, о чем договаривались, выполнялось скрупулезно. Это касается и минских договоренностей, которые, повторю еще раз, саботируются киевским режимом, это касается и общей архитектуры безопасности в Европе".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.