Альтернативы стабильным отношениям нет. О чем говорили главы МИД России и ФРГ в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок провели во вторник переговоры в Москве. Министры подтвердили в том числе готовность стран к диалогу и поиску решений накопившихся двусторонних проблем.

Этот визит стал для Бербок, которая была известна критикой в адрес России и до назначения министром иностранных дел, первым посещением РФ в новом качестве. В Москву она прибыла из Киева, где обсуждала перспективы "оживления" "нормандского формата".

Переговоры продлились около 2,5 часа, что значительно больше обычного хронометража двусторонних встреч Лаврова в Москве. ТАСС собрал основные высказывания министров по их итогам.

О "нормандском формате"

Германия убеждена в важности "оживления" нормандского формата для продвижения вперед в вопросе выполнения минских соглашений и разрешения конфликта на Украине, заявила Бербок. Лавров же подчеркнул, что для РФ главное - не "когда встречаться", а "зачем встречаться".

Российский министр отметил, что украинская сторона до сих пор ничего не сделала для выполнения решений саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), который состоялся в Париже в 2019 году: "На Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно обещал выполнить".

При этом Россия и Германия согласны в понимании безальтернативности минского комплекса мер.

О гарантиях безопасности

Лавров сообщил, что подробно обсудил со своей германской коллегой инициативы РФ по согласованию "надежных, правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности". В свою очередь Бербок подчеркнула, что Германия готова вести серьезный диалог с Россией по вопросам укрепления общеевропейской безопасности. Германский министр также позитивно оценила состоявшиеся на прошлой неделе переговоры в рамках Совета Россия - НАТО и ОБСЕ, отметив, что они стали первым полезным шагом в направлении диалога по безопасности.

Россия вновь подчеркнула, что до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения и рассчитывает, что разговор с Западом по гарантиям безопасности будет продолжен без отлагательств.

Также Лавров разъяснил Бербок неприемлемость требований НАТО "убрать российские подразделения в казармы", поскольку речь идет о действиях Вооруженных сил РФ на территории страны. Он подчеркнул, что сам Североатлантический альянс утверждает, что передвижения войск на его территории никого не касаются.

О преодолении проблем

В начале переговоров Бербок подчеркнула, что альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет, несмотря на различие мнений двух стран по многим вопросам. ФРГ крайне заинтересована в стабильных отношениях с Россией и видит потенциал для сотрудничества. В частности, Германия намерена сотрудничать по вопросам возобновляемых источников энергии, энергетической безопасности и "нуждается в России" для преодоления климатического кризиса, отметила Бербок.

Лавров подтвердил интерес Москвы к сотрудничеству по названным темам, добавив, что страны могут расширить кооперацию в таких перспективных областях, как здравоохранение, энергоэффективность, водородные и экологические технологии.

Он указал на готовность РФ к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным германским правительством для преодоления накопившихся в отношениях двух стран проблем, которые, по его словам, у Москвы и Берлина "немало".

О "Северном потоке - 2"

Россия на переговорах вновь обратила внимание ФРГ на контрпродуктивность попыток политизировать ситуацию с вводом "Северного потока - 2" в эксплуатацию. Сейчас его сертификация германским регулятором приостановлена.

Бербок в Москве акцентировала внимание на политическом аспекте ситуации с газопроводом: "Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода".

О российских журналистах