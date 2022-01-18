На рассмотрении экспертного совета "Единой России" находятся 55 законопроектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспертный совет "Единой России" по законотворческой деятельности и его профильные группы в настоящее время рассматривают 55 законопроектов, большинство из них касаются социальной сферы. Об этом на заседании совета сообщил его глава, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Дмитрий Вяткин.

"У нас сейчас уже на рассмотрении находятся в экспертном совете и в группах 55 законопроектов. Больше всего, и это неудивительно, в группе по социальному обеспечению и трудовым отношениям - это девять законопроектов, ЖКХ и комфортная городская среда - семь, экология и природопользование - шесть, экономическое развитие и предпринимательство - пять", - сказал Вяткин.

По его словам, данная разбивка отражает потребности и запросы граждан. "Все группы, за исключением четырех, уже провели свои заседания, уже пошел процесс рассмотрения законодательных инициатив как внесенных [в Госдуму], так и невнесенных", - отметил депутат.

Он добавил, что необходимо настраивать депутатов, которые готовят свои законодательные инициативы, на то, чтобы "внесению в Госдуму предшествовало рассмотрение [законопроектов] на экспертном совете партии".

Как сообщал в декабре секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, экспертный совет "Единой России" по законотворческой деятельности будет в том числе заниматься сопровождением народной программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму. Совет возглавил Вяткин, его заместителями стали Андрей Исаев и Сергей Морозов. Общее руководство и координационным советом, и экспертным ведет глава фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев. Также было сформировано 15 групп по ключевым сферам, определены руководители этих групп и кураторы.