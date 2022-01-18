Путин рассказал Алиеву о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности для России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил в числе прочих тем ситуацию на Украине и переговоры о гарантиях безопасности для РФ с США и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России", - говорится в сообщении.

Президент России также обсудил с азербайджанским коллегой миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане. "При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, добавили в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.