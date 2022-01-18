{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Обновлено 

Путин рассказал Алиеву о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности для России

Стороны также обсудили миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил в числе прочих тем ситуацию на Украине и переговоры о гарантиях безопасности для РФ с США и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России", - говорится в сообщении.

Президент России также обсудил с азербайджанским коллегой миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане. "При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, добавили в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о готовящейся "агрессии" России
Кроме того, глава МИД РФ подтвердил императивность скорейшего предоставления Вашингтоном конкретных ответов "на бумаге" на предложения Москвы по гарантиям безопасности
Читать полностью