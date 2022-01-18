Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о готовящейся "агрессии" России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" на Украине, а заставить Киев выполнить минские соглашения.

"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова и Блинкена.

Кроме того, Лавров подтвердил императивность скорейшего предоставления Вашингтоном конкретных ответов "на бумаге" на предложения РФ по гарантиям безопасности.

"Сергей Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евроатлантики принципа неделимости безопасности. С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов", - говорится в сообщении МИД.

Министр иностранных дел России и госсекретарь США также обсудили возможность в ближайшее время продолжить контакты. Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе американской стороны.