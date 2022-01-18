Эксперт: выступление Назарбаева стало элементом публичного торга с Токаевым

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выступление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стало элементом публичного торга с командой действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Выступление первого президента Казахстана - это публичный элемент торга между двумя центрами силы, Токаевым и Назарбаевым, по вопросам сохранения собственности, распределения влияния внутри страны. Понятно, что сейчас команда Токаева, как сторона, взявшая в кризис на себя всю ответственность, находится в более выгодном положении. И в настоящий момент, и Назарбаев это подтвердил, вся полнота власти находится именно у Токаева", - считает Притчин.

"Назарбаев, показывая, что никаким образом не претендует на власть, стремится сохранить интересы своей семьи. Мы видели, что в последние четыре дня все люди, связанные с семьей Назарбаева либо покинули самостоятельно свои посты, как Тимур Кулибаев, либо были показательно уволены, как два зятя Назарбаева из "Казмунайгаза", - добавил он.

По словам эксперта, ситуация на улицах в Казахстане стабилизирована, однако вместе с этим идет активная внутриэлитная борьба за распределение сфер влияния. Он уточнил, что в республике идет формирование новой правящей команды на всех уровнях, и на это указывают происходящие в последние дни резонансные отставки.

Притчин обратил внимание, что власть полностью пошла на выполнение законных требований участников протестов в начале января. "Пересмотрена экономическая модель с преобладанием крупного капитала, создан специальный фонд, который будет работать на то, чтобы перераспределение было более справедливым, цены на газ возвращены. Столько шагов навстречу протестующим сделано, что сейчас улице сложно за что-то уцепиться", - продолжил собеседник агентства.

Вместе с тем многие участники беспорядков не понесли наказания, а готовность власти идти на выполнение требования протестующих может побудить население к новым протестам. "В случае какого-то повода угроза повторения беспорядков в среднесрочной перспективе сохраняется, система несколько выведена из равновесия. То, как быстро распространились беспорядки по всей стране, какого градуса они достигли в некоторых городах, показывает, что протестный потенциал в Казахстане очень высокий", - резюмировал Притчин.