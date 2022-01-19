Путин и президент Ирана обсудят в Москве ядерную сделку и актуальную повестку дня

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси.
Раиси официально вступил в должность президента 5 августа прошлого года, набрав на выборах более 60% голосов.
Предстоящий визит в Россию станет для него первым на этом посту, при этом за прошедшие месяцы Раиси и Путин несколько раз общались по телефону.
Повестка переговоров
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты планируют обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Особое внимание будет уделено проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе встречи Путин и Раиси в целом проведут "инвентаризацию" двусторонней повестки дня. В числе прочих тем они обсудят и ситуацию в Персидском заливе, и совместную работу в ООН и в других международных организациях.
В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде говорил, что предстоящий визит Раиси в Россию является "продолжением взвешенного внешнеполитического курса" Тегерана. Заместитель руководителя совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Миркарими добавлял, что в ходе визита "пройдут переговоры на самом высоком уровне по заключению соглашений в области торговли и финансов".
Сообщалось, что перед началом визита президент республики проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.
На следующий день после встречи с Путиным, 20 января, Раиси выступит на заседании Госдумы. Также, по данным источника ТАСС в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ, он посетит Московскую соборную мечеть и встретится с духовенством из разных регионов России.
Урегулирование проблемы ядерной программы Ирана
3 января после новогоднего перерыва в австрийской столице возобновился восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля. Как сообщил 14 января Лавров, в переговорах достигнут реальный прогресс.
Соглашение об урегулировании проблемы, касающейся ядерной программы Ирана, было достигнуто республикой и тогда еще "шестеркой" посредников (в их число входили США) 14 июля 2015 года, а 18 октября того же года разработанный ими СВПД вступил в силу. План предусматривает постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.
Однако в 2018 году Вашингтон вышел из соглашения и возобновил антииранские санкции. В связи с тем, что "евротройка" не предпринимала конкретных шагов в поддержку иранской экономики, 8 мая 2019 года Тегеран начал поэтапную приостановку исполнения своих обязательств и 5 января 2020 года объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей.
При этом власти Ирана заявили о возможности вернуться к реализации соглашения при условии выполнения обязательств всеми ее участниками. Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп предложил участникам СВПД отказаться от этого документа и работать над новым договором.
Об Эбрахиме Раиси
Раиси родился 14 декабря 1960 г. в городе Мешхеде. Изучал международное частное право в университете им. Шахида Мотахари в Тегеране, впоследствии там же получил степень доктора юридических наук и исламского права.
В 2014-2016 годах Раиси был генеральным прокурором Ирана, а в 2019 году возглавлял Верховный суд страны. На посту главы судебной системы он развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и инициировал разработку законопроектов по защите женщин от бытового насилия.
Впервые Раиси баллотировался в президенты в 2017 году, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок (38% против 57% у Роухани). На выборах 18 июня прошлого года он одержал победу, набрав более 60% голосов (второе место занял Мохсен Резаи - 11,5%). При этом явка составила 48,8% - рекордно низкий показатель в современной истории Ирана.
Раиси принадлежит к ультраконсервативному политическому крылу. Он сторонник жесткой линии в отношениях с Западом, при этом не возражает против восстановления иранского ядерного соглашения. В своей предвыборной программе Раиси уделял основное внимание таким вопросам, как снижение уровня бедности и борьба с коррупцией, обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.