Путин и президент Ирана обсудят в Москве ядерную сделку и актуальную повестку дня

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси.

Раиси официально вступил в должность президента 5 августа прошлого года, набрав на выборах более 60% голосов.

Предстоящий визит в Россию станет для него первым на этом посту, при этом за прошедшие месяцы Раиси и Путин несколько раз общались по телефону.

Повестка переговоров

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты планируют обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Особое внимание будет уделено проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе встречи Путин и Раиси в целом проведут "инвентаризацию" двусторонней повестки дня. В числе прочих тем они обсудят и ситуацию в Персидском заливе, и совместную работу в ООН и в других международных организациях.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде говорил, что предстоящий визит Раиси в Россию является "продолжением взвешенного внешнеполитического курса" Тегерана. Заместитель руководителя совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Миркарими добавлял, что в ходе визита "пройдут переговоры на самом высоком уровне по заключению соглашений в области торговли и финансов".

Сообщалось, что перед началом визита президент республики проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.

На следующий день после встречи с Путиным, 20 января, Раиси выступит на заседании Госдумы. Также, по данным источника ТАСС в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ, он посетит Московскую соборную мечеть и встретится с духовенством из разных регионов России.

Урегулирование проблемы ядерной программы Ирана

3 января после новогоднего перерыва в австрийской столице возобновился восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля. Как сообщил 14 января Лавров, в переговорах достигнут реальный прогресс.