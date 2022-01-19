Посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок новых партий оружия Киеву

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Власти США, если они действительно привержены дипломатическому урегулированию внутриукраинского конфликта, должны отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву. Об этом заявило во вторник российское посольство в Вашингтоне.

"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ", - говорится в комментарии, опубликованном в Facebook российского дипломатического представительства.

"Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей", - подчеркнули в посольстве.

В российской дипмиссии напомнили, что ранее во вторник "высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе", а также утверждали, что РФ "может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии".

"В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле - наше суверенное право, - отметили в посольстве РФ в Вашингтоне. - Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям".

Ранее во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи.

Телеканал CNN на прошлой неделе проинформировал, что власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Как отмечалось в материале, США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Американская газета Politico также сообщала, что распоряжение об оказании такой поддержки ранее отдал президент США Джо Байден. Речь идет о механизме, в рамках которого США могут направить другой стране "неотложную военную помощь" со складов Пентагона. Используя этот механизм, Вашингтон передаст Киеву радиолокационную систему и корабельное оборудование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что наращивание поставок вооружений на Украину повышает напряженность в зоне конфликта на юго-востоке страны.