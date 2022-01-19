Косачев призвал США отказаться от давления на Минск в связи с референдумом по конституции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. США следует уважать конституционные права граждан Белоруссии и воздержаться от любого внешнего давления на Минск в связи с предстоящим референдумом по изменениям в конституцию республики. Об этом ТАСС заявил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

"Конституционный процесс в Белоруссии - это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Белоруссии, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что любые последующие договоренности между Россией и Белоруссией, основанные на конституциях двух стран, "будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран".

"В части, касающейся размещения "ядерных гарнизонов" на территории других государств, уж кому-кому, но только не США комментировать эту тему с учетом того, сколько американского ядерного орудия размещено в Европе", - отметил вице-спикер Совфеда, уточнив, что их насчитывается около 150 единиц "как минимум в шести странах". Косачев напомнил, что последние российские инициативы по гарантиям безопасности предусматривают в том числе возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ соответствующих государств. "Эти инициативы по-прежнему на столе переговоров", - указал сенатор.

Сотрудник Госдепартамента США высокого ранга озвучил во вторник на специальном брифинге версию, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. В Госдепе также высказали опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить там войска и ядерные силы РФ, что создаст угрозу безопасности Европы.

Во вторник агентство БелТА сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что референдум по изменениям и дополнениям в конституцию республики запланирован на февраль этого года, как и было обещано ранее. Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Документом предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона страны.