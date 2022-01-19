Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве готовится

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном 21 января в Женеве прорабатывается. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Дипломат напомнила, что накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности. "О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится", - добавила она.