Захарова: иностранных заказчиков беспорядков в Казахстане должно определить следствие

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следствие должно определить, кто из иностранных заказчиков стоял за организацией беспорядков в Казахстане, при этом Москва отмечала там воздействие экстремистских сил. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Это должно определить следствие, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Даже если понимание у экспертов есть, то все-таки официально мы должны опираться на данные, которые будут получены в ходе следствия. Есть такая практика и такая культура".

Захарова напомнила, что МИД уже делал официальное заявление в связи с событиями в соседней республике. "Мы не просто видели, мы говорили об экстремистских силах. <...> Конечно, эти тенденции налицо, очевидно. И делали мы это с опорой на факты, но какая-то конкретика все-таки должна быть установлена в ходе следствия", - добавила дипломат.