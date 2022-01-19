Посол РФ в Казахстане: миротворцы выполнили миссию в соответствии с международным правом

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Российский контингент миротворческих сил ОДКБ выполнил свою миссию в Казахстане в полном соответствии с принципами международного права. Об этом заявил в среду посол России в Казахстане Алексей Бородавкин на торжественной церемонии проводов на родину российского контингента в Нур-Султане.

"Хочу поблагодарить вас за безупречное выполнение миротворческой миссии в полном соответствии с директивными документами ОДКБ и общепризнанными нормами и принципами международного права", - отметил посол.

Он поздравил миротворцев с успешно завершенной миссией по оказанию помощи дружественному союзному Казахстану по нормализации обстановки в стране и отражении бандитско-террористической агрессии, направлявшейся извне. "Миротворцы ОДКБ блестяще в полном объеме выполнили задачи, поставленные политическим руководством государств - членов организации, помогли разгромить террористов и восстановить в Казахстане конституционный порядок", - отметил Бородавкин.

По его словам, в ходе развертывания и проведения операции миротворческие подразделения Вооруженных сил РФ "проявили исключительную оперативность и высочайшую эффективность, скоординированно действовали совместно с казахстанскими военнослужащими и силовиками", продемонстрировали слаженность и высокую результативность боевой работы. "Нашим недругам придется как следует запомнить, что если они попытаются "укусить" Россию и наших союзников, то останутся без "зубов", - подчеркнул посол.

Он отметил, что в ходе непростой со всех точек зрения операции, в том числе в процессе оказания содействия в возвращении на родину российским гражданам силами военно-транспортной авиации, согласованно действовали российские военные и дипломаты.