Захарова сравнила действия Киева в Донбассе с преступлениями Брейвика

"[На Западе] не видят, что таких "Брейвиков" там [на Украине] ходят батальоны и только они расстреливают не 77 человек убитыми и 150 ранеными на глазах застывшего в ужасе мира, а делают под покровом неведения зарубежного и западного сообщества <...> И тот ад, который они устраивают на юго-востоке страны, он ничем не отличается по степени ужаса от преступлений Брейвика", - заявила она в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова считает, что украинские радикалы так же, как и Брейвик, симпатизируют идеям нацизма, на что не обращают внимания на Западе. "[Брейвик] не скрывает своих нацистских убеждений. Он на весь мир об этом говорит, он использует трибуну. Страшно другое - что то же самое происходит на той же самой Украине на протяжении многих лет", - добавила она.

Характерная нацистская и фашистская символика, по мнению Захаровой, становится на Украине официальной. "Люди используют символику времен Второй Мировой войны, именно нацистскую и фашистскую, которая сейчас инкорпорируется в их официальную символику", - заключила она, приведя в пример символику украинских батальонов.