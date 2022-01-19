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Володин обсудил с главой Народной скупщины Сербии развитие межпарламентских связей

Как отметил спикер Госдумы, "отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются", обеим странам необходим диалог

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачичем, в ходе которого обсудил развитие межпарламентских отношений. Об этом в среду сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Вячеслав Володин и Ивица Дачич обсудили развитие межпарламентских отношений России и Сербии, а также взаимодействие Государственной думы и Народной скупщины в рамках многосторонних форматов", - говорится в сообщении.

Как отметил Володин, "отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются", обеим странам необходим диалог.

Кроме того, парламентарии обсудили вопрос предстоящего официального визита Володина в Сербию.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияДачич, Ивица
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