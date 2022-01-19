Комитет Госдумы поддержал к I чтению законопроект о единых правилах онлайн-голосования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Законопроект призван способствовать созданию дополнительных возможностей и гарантий реализации избирательных прав граждан, а также позволит определить направления дальнейшей работы по совершенствованию правового регулирования избирательного процесса и внедрению современных технологий в данный процесс", - говорится в заключении комитета (есть в распоряжении ТАСС).

Поправки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Согласно законопроекту, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных ЦИК государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.