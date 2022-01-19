Федеральные гостелеканалы посвятили думским партиям 132 часа в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральные государственные телеканалы освещали деятельность парламентских партий в 2021 году 132 часа. Информация об этом содержится в сведениях об объеме эфирного времени за прошлый год, которые были утверждены на заседании Центризбиркома России в среду.

"По общему объему за весь прошедший год у нас получается, что парламентским партиям в федеральном телеэфире было посвящено 132 часа, в федеральном радиоэфире - 58 часов, в региональном телеэфире - 158 часов, в региональном радиоэфире - 46 часов", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Она напомнила, что в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму "учет эфирного времени не производился, поскольку действовали требования закона о выборах в части ведения агитации".

ЦИК проводит мониторинг равенства доступа парламентских партий к телерадиоэфиру в соответствии с законом, принятым весной 2009 года. Согласно документу всем партиям, представленным в Госдуме, гарантирован равный доступ к эфиру телерадиовещательных компаний, учредителем которых является государство. В настоящее время это ВГТРК, в состав которой входят телеканалы "Россия", "Вести", радиостанции "Радио России", "Маяк", "Вести FM", а также региональные телекомпании, вещающие во всех субъектах РФ.

Определение порядка и методики учета эфирного времени и контроль за его предоставлением возложен на Центризбирком. Учет проводится с 1 сентября 2009 года. Согласно требованиям ЦИК отклонение в освещении деятельности партий не должно превышать 3%, при этом учитываются сообщения, в которых содержатся ключевые слова, указывающие на них, засчитывается видеоряд, если в нем присутствует изображение эмблемы или флаг партии. Информация о деятельности депутатов и членов руководящих органов партий не идет в зачет, "если она не связана с деятельностью парламентской партии, при отсутствии в информационном сообщении указания на принадлежность соответствующей партии или фракции".