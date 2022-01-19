Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, в среду сообщила ТАСС, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.

"Нет, не планирую, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде. - Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству".

В МИД РФ подтвердили эту информацию ТАСС. "У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - сообщили в ведомстве.

Поклонская также прокомментировала информацию, распространяемую в анонимных Telegram-каналах, о том, что после назначения на дипломатическую должность она получила какие-то привилегии.

"Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего "необоснованного" пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кандидатуры на замену Поклонской в должности посла России в Кабо-Верде пока не согласовывались.

13 октября президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая до этого занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. В марте 2014 - октябре 2016 годов Поклонская была прокурором Крыма.