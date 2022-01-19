Слуцкий назвал заявления США о референдуме в Белоруссии грубым вмешательством в ее дела

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. США не имеют право вмешиваться в конституционные процессы в Белоруссии, размещая при этом в Европе свое ядерное оружие, а комментарии о вторжении РФ на Украину носят параноидальный характер. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Бесцеремонность заявлений Госдепартамента может сравниться разве что с их отдаленностью от реальности, не говоря уже об их параноидальном характере. Судя по всему, любая активность Вооруженных сил РФ теперь будет вызывать у США нездоровую реакцию", - отметил Слуцкий.

Заявления о конституционном референдуме глава комитета назвал "очередной и довольно грубой попыткой вмешательства и давления на суверенное государство". "Как и по какой конституции жить - должен решать только белорусский народ, без подсказок извне. И уж точно не США, которые наводнили Европу своими ядерными боеголовками, делать подобные комментарии", - указал он.

Сотрудник Госдепартамента США высокого ранга высказал во вторник на специальном брифинге версию, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. В Госдепе также высказали опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить там войска и ядерные силы РФ, что создаст угрозу безопасности Европы.​​​​​