В Кремле назвали обстановку на Украине весьма и весьма напряженной

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к тому, что ситуация на Украине является весьма и весьма напряженной. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается напряженной обстановки на Украине - она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - подчеркнул представитель Кремля.

Москва хотела бы, чтобы ее визави, в том числе в Германии, тоже обращали на это внимание, добавил Песков.