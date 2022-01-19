{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Кремле назвали обстановку на Украине весьма и весьма напряженной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к тому, что ситуация на Украине является весьма и весьма напряженной. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается напряженной обстановки на Украине - она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - подчеркнул представитель Кремля.

Москва хотела бы, чтобы ее визави, в том числе в Германии, тоже обращали на это внимание, добавил Песков.

Теги
УкраинаТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков прокомментировал предложение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского в Турции
Пресс-секретарь президента отметил, что Россия "приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине"
Песков прокомментировал предложение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского в Турции
Читать полностью