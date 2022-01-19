Песков назвал внутренним делом Казахстана вопрос о транзите власти в республике

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал исключительно внутренним делом Казахстана вопрос перехода власти от первого президента республики Нурсултана Назарбаева действующему лидеру Касым-Жомарту Токаеву.

"Это исключительно внутреннее дело Казахстана", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Конечно, действующий глава государства - господин Токаев, и именно это является основополагающим моментом. А все остальное - это внутреннее дело Казахстана", - добавил он.

Песков назвал теплыми отношения российского лидера Владимира Путина с Назарбаевым и Токаевым.

"Вы знаете, что у президента [РФ Владимир Путина] очень теплые отношения и с действующим президентом [Казахстана], и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", - сказал Песков.