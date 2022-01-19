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Песков прокомментировал предложение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского в Турции

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия "приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению минских договоренностей. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции Тайипа Эрдогана провести в этой стране переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать", - сказал он.

"Место же проведения каких-то контактов - это вторично. Главное - повлиять все-таки на Украину", - подчеркнул Песков.

Ранее в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил,что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Он также рассказал, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским".

Президент Турции в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной. В ходе телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв Минских соглашений.

Теги
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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