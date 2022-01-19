В Ярославскую облдуму внесли законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Законопроект о праве самовыдвиженцев баллотироваться в губернаторы Ярославской области внесли в региональную думу. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев.

Сейчас в соответствии с законодательством региона участвовать в выборах губернатора могут только кандидаты, выдвинутые от политических партий. Выборы главы региона должны состояться в 2022 году.

"Проект внесен в думу группой депутатов, он дает возможность участвовать в губернаторской гонке самовыдвиженцам, которым для этого необходимо заручиться поддержкой 1% от количества избирателей Ярославской области. Это примерно 10 с небольшим тыс. подписей надо собрать, далее запускается общая процедура, которая одинакова для кандидатов от партий и самовыдвиженцев", - сказал Мардалиев.

По его словам, проект поступил от группы депутатов от нескольких партий. "Среди инициаторов точно были депутаты от "Единой России", - уточнил Мардалиев.

Также в соответствии с региональным законодательством, для регистрации на выборах губернатора необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 5% от общего числа депутатов и глав муниципального уровня Ярославской области.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Михаил Евраев. Выборы губернатора Ярославской области в связи с отставкой Миронова должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года.