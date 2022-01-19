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Отстраненного главу Кагальницкого района Ростовской области сменил в должности первый зам

С Вадимом Сидоровым заключен контракт сроком на пять лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Новым главой Кагальницкого района Ростовской области избран Вадим Сидоров, сообщается на сайте районной администрации. Сидоров сменил в должности ранее отстраненного от исполнения обязанностей Игоря Грибова, которого подозревают в махинациях с жильем для детей-сирот.

"Депутатами Кагальницкого районного Собрания единогласно принято решение о назначении с 19 января 2022 года на должность главы Администрации Кагальницкого района Вадима Валерьевича Сидорова и заключении с ним контракта сроком на пять лет", - говорится в сообщении на официальном сайте районной администрации.

До избрания Сидоров занимал должность первого заместителя главы района. В 2021 году он участвовал в конкурсе на должность главы администрации Ростова-на-Дону и в финале составил конкуренцию действующему руководителю ростовской администрации Алексею Логвиненко.

В октябре экс-глава Кагальницкого района Грибов был задержан по делу, связанному с махинациями с жильем, предназначенным для детей-сирот. Позже суд принял решение о временном отстранении Грибова от занимаемой должности.

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