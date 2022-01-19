Рябков: ситуация в области европейской безопасности по вине США и НАТО стала критической

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуация в сфере европейской безопасности является критической, она стала такой по вине Вашингтона и НАТО. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - сказал замминистра.

Рябков напомнил, что Россия предложила американцам и другим западным странам реалистичный вариант выхода из этой ситуации. "Выдвинули соответствующие предложения, причем сделали это публично не для того, чтобы завысить ставки или каким-то образом сузить кому-то пространство для маневра, а просто чтобы все, кто этим интересуется, а таких немало, реально понимали, о чем мы ведем речь и в какой степени нас не устраивает все то, что происходило на протяжении длительного времени", - добавил он.

"Как вы прекрасно знаете, на прошлой неделе наши межведомственные делегации провели углубленную и, рискну сказать, достаточно продуктивную проработку этих вопросов, конечно же, с упором на наши предложения в Женеве, где состоялся соответствующий двусторонний диалог с американскими представителями, через день после этого в Брюсселе на натовской площадке и буквально на следующий день - дискуссия по этим вопросам в той или иной мере развернулась на первом в наступившем году заседании Постоянного совета ОБСЕ, где текущее, уже теперь польское председательство в этой организации представило свои приоритеты", - отметил Рябков.

По его словам, "полезность всех этих мероприятий прежде всего в том, что они позволили лучше разобраться в подходах и позициях друг друга".

Он также указал, что Россия предпочла бы достичь договоренностей по гарантиям безопасности прежде всего с США, вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно. "Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - сказал Рябков.

При этом Россия не будет вносить какие-либо изменения в размещение своих вооруженных сил на собственной территории под давлением извне. "Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, США на переговорах с РФ заявили о принципиальном неприятии требования о нерасширении альянса. "Нам было однозначно заявлено о принципиальном неприятии требования о нерасширении НАТО. Негативно воспринята идея возвращения альянса к ситуации, имевшей место в Европе в 1997 году", - сказал он.

"Практическое продвижение в интересующих нас областях американская сторона обусловила строгим следованием принципу взаимности, обязательным участием союзников и партнеров США в решении вопросов, затрагивающих их интересы, а также принятием нами мер по так называемой деэскалации, то есть отводу тех или иных сил и средств на какие-то неопределенные пространства, на какие-то отдаленные рубежи, но все это в пределах РФ", - добавил Рябков.

"Москва не будет ждать вечно"

По словам дипломата, США и НАТО пока не дали письменных ответов на предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва не готова ждать их бесконечно.

"Мы не получили от американцев и натовцев письменных комментариев к нашим предложениям. Хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Как неоднократно подчеркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого", - сказал Рябков.

РФ ожидает от США прямого и понятного ответа по гарантиям безопасности, при этом Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном по приоритетным вопросам.

"Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол. Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО на геополитическое, военное освоение территории, откуда исходит прямая, непосредственная угроза или угрозы нашей безопасности", - отметил замминистра.

"Мяч сейчас однозначно на стороне США, именно их напористый курс привел к текущей ситуации. Мы рассчитываем на продолжение диалога с американцами по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь", - добавил Рябков.