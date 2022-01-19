Рябков: в предложении США по РСМД уже есть привязка к ситуации на Украине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вашингтон не исключает продолжения обсуждения тематики размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но в его позиции уже просматривается увязка этого обсуждения с некими действиями РФ на ее территории в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"По теме пост-ДРСМД. В Вашингтоне теперь не исключают возвращения к обсуждению этой темы, но в начале [они] хотели бы получше разобраться в существе нашего подхода. Но и здесь уже просматривается увязка с некими нашими действиями на собственной территории в привязке к Украине", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что в Москве приняли к сведению прозвучавшее на консультациях в Женеве упоминание о том, что у США нет намерения создавать наземные РСМД в ядерном оснащении. "Мы услышали призывы вернуться в Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), согласиться на модернизацию Венского документа о мерах доверия. По всем этим вопросам с нашей стороны американцами были даны исчерпывающие ответы", - добавил он.

"Хочу подчеркнуть, что при всей важности этого блока вопросов, при всей значимости, которую мы традиционно уделяли и продолжаем уделять тематике и ядерных, и обычных вооружений, в нынешней ситуации все это носит вторичный, если не сказать периферийный характер. Нам необходимы прежде всего правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантии возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям", - резюмировал высокопоставленный дипломат.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. Договор прекратил свое существование в августе 2019 года.

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