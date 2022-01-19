Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон прекратить военную поддержку Киева, так как это напрямую угрожает России. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую, непосредственную угрозу", - сказал он.

Рябков также заявил, что Россия призывает США заняться "конкретными делами" по принуждению Киева к выполнению минских соглашений, если в Вашингтоне в этом действительно заинтересованы.

"Мы призываем американских коллег - делали это на прошлой неделе и будем делать дальше - заняться, наконец, конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений, если, конечно, в Вашингтоне действительно заинтересованы в политическом урегулировании внутриукраинского конфликта", - указал замминистра.