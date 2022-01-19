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Кризис на Украине
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Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева

По словам замглавы МИД РФ, США надо конкретными делами принудить Украину реализовать минские соглашения
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон прекратить военную поддержку Киева, так как это напрямую угрожает России. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую, непосредственную угрозу", - сказал он.

Рябков также заявил, что Россия призывает США заняться "конкретными делами" по принуждению Киева к выполнению минских соглашений, если в Вашингтоне в этом действительно заинтересованы.

"Мы призываем американских коллег - делали это на прошлой неделе и будем делать дальше - заняться, наконец, конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений, если, конечно, в Вашингтоне действительно заинтересованы в политическом урегулировании внутриукраинского конфликта", - указал замминистра.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеРябков, Сергей Алексеевич
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