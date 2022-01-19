МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО все больше напоминает "США плюс", такие впечатления сложились на фоне прошедших встреч с западными коллегами по теме гарантий безопасности.

"Я могу судить по информации, которую мы получили из Вены и которую наша делегация, что называется, собрала, участвуя в мероприятии в Брюсселе. НАТО мне все больше хочется называть "США плюс", такие примерно впечатления", - сказал он, выступая в среду на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Отвечая на вопрос о том, как в дискуссии с Западом РФ затрагивает вопрос системы евробезопасности, Рябков отметил, что это делается только в нескольких аспектах.

"[Система европейской безопасности] затрагивается в части принципов, в отношении которых идут такие, теологические споры, я бы сказал. Она затрагивается в части применимости тех или иных площадок для этого обсуждения, где наша позиция понятна, некоторые площадки допустимо рассмотреть, но при понимании, что мы получим какое-то движение с американцами. А так, больше нет", - добавил Рябков.

Рябков назвал неприемлемым сценарием идею о моратории на нерасширение НАТО на какой-то срок, "это очередная обманка".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.