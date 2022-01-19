Рябков призвал Запад не беспокоиться по поводу совместных учений России и Белоруссии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оснований для беспокойства Запада в связи с совместными учениями РФ и Белоруссии нет. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Уверяю вас, никаких оснований для беспокойства по поводу чего-либо в связи с этими учениями нет. Нам надо сфокусироваться на дипломатическом треке", - сказал он, комментируя утверждения, что совместные учения РФ и Белоруссии якобы являются подготовкой для вторжения на Украину.